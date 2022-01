Leicester City würde Youri Tielemans keine Steine in den Weg legen

Es sieht ganz danach aus, als würde Youri Tielemans Leicester City nach dieser Saison verlassen. Brendan Rodgers hofft zwar inständig auf einen Verbleib seines Shootingstars. Wirklich überzeugt davon ist der Foxes-Trainer allerdings nicht.

Brendan Rodgers ist während der Presskonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Burnley zur Zukunft von Youri Tielemans befragt worden.

“Youri ist in einem Alter und in einer Phase seines Vertrags, in der er alle Optionen prüfen muss”, brachte Rodgers Verständnis dafür auf, dass sich Tielemans mit anderen Angeboten befasst. “Ich würde ihn gerne hier in Leicester behalten, das ist ganz klar. Ich weiss aber auch, dass seine Karriere sehr kurz ist.”

Tielemans ist mit seinen 24 Jahren einer der aufgehenden Sterne in der Premier League. Der Vertrag des Belgiers ist noch bis 2023 datiert, was einer genauen Prüfung der Situation im Sommer bedarf. Verlängerungsversuche blockte er bisher ab.

Mehr als eine Handvoll Topklubs sollen sich mit Tielemans’ Verpflichtung auseinandersetzen. Manchester United, der FC Chelsea, der FC Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid und auch der FC Bayern gelten als Interessenten.

aoe 15 Januar, 2022 18:31