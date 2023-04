Leicester findet neuen Trainer: Dean Smith übernimmt

Dies geben die Foxes in der Nacht auf Dienstag bekannt. Dean Smith ist in der Premier League kein Unbekannter, trainierte er doch bereits Norwich City und auch Aston Villa. Er wird erst einmal bis zum Ende dieser Spielzeit angestellt und soll Leicester vor dem Abstieg bewahren.

«Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, die Mannschaft in diesen letzten Wochen der Saison zu führen. Unsere erste Aufgabe besteht darin, das Selbstvertrauen wiederherzustellen und der Mannschaft den Glauben daran zu vermittel und ich freue mich darauf, diese Woche mit den Spielern zu arbeiten», wird Smith anlässlich seiner Amtsübernahme zitiert.

We are pleased to announce the appointment of Dean Smith as the Club’s First Team Manager until the end of the 22/23 season 🔷

— Leicester City (@LCFC) April 10, 2023