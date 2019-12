Leicester will für Rugani bieten

Daniele Rugani wird in der Rückrunde wohl des Öfteren aus dem Kader von Juventus Turin rutschen. Leicester City könnte dem entgegenwirken. Die Foxes planen ein Angebot im Januar.

Lediglich drei Pflichtspiele absolvierte Daniele Rugani im vergangenen Halbjahr für Juventus Turin. Im März wird mit der Rückkehr des kreuzbandverletzten Giorgio Chiellini gerechnet, so dass für Rugani wohl nicht mal mehr Platz im Kader wäre.

Der “Telegraph” berichtet vom Interesse des Premier-League-Spitzenteams Leicester City. Nach Informationen der englischen Zeitung planen die Foxes, im Januar ein Angebot für den zentralen Verteidiger abzugeben.

Rugani konnte die Erwartungen in den vergangenen Jahren kaum erfüllen. Obwohl er seinen Vertrag erst in diesem Sommer bis 2024 verlängerte, dürfte ihm Juve bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen.

aoe 25 Dezember, 2019 13:26