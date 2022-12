Newcastle will den englischen Nationalspieler James Maddison

Dank Investoren aus Saudi-Arabien sind Newcastle United nur noch wenig Limiten gesetzt, was Neuzugänge anbelangt. Das grosse Transferziel für den Januar heisst offenbar James Maddison.

Der 26-jährige Offensiv-Spielmacher zählt zum Team der Three Lions an der WM, kam im bisherigen Turnierverlauf aber noch nicht zum Einsatz. Laut «90min.com» figuriert der Leicester-Profi auf der Wunschliste von Newcastle ganz oben. Maddison ist nur noch bis 2024 an die Foxes gebunden. Über einen Wechsel wird schon länger spekuliert. Im Januar könnte es tatsächlich soweit sein, zumal die Magpies die offensive Potenz mitbringen, um den Spielgestalter unter Vertrag zu nehmen. Die notwendig Ablöse soll sich auf rund 60 Mio. Euro belaufen.

Newcastles Trainer Eddie Howe hat gewisse Bedenken, ob es allenfalls Probleme wegen des Financial Fairplay geben könnte. Jene Regeln wurde im Zuge der Corona-Pandemie allerdings etwas aufgeweicht.

psc 9 Dezember, 2022 15:43