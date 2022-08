Perfekt: Chelsea nimmt Wesley Fofana unter Vertrag

Der antizipierte Wechsel von Leicester-Verteidiger Wesley Fofana zum FC Chelsea ist Tatsache.

Die Londoner bestätigen die Verpflichtung des 21-jährigen Franzosen am frühen Mittwochnachmittag. Fofana unterschreibt bei Chelsea einen langfristigen Vertrag über sieben Jahre. Als Ablöse fliessen dem Vernehmen nach 82,5 Mio. plus 5 Mio. Euro. Leicester wehrte sich lange Zeit gegen den Abgang des Stammspielers, der seinerseits sogar in einen Streik trat. Letztlich hat (wieder einmal) der Spieler seinen Willen durchgesetzt.

Fofanas Ex-Klub Saint-Étienne soll dank einer Weiterverkaufsbeteiligung beim einstigen Verkauf an Leicester rund 20 Prozent der Ablöse erhalten.

