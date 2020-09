Perfekt: Leicester City holt Cengiz Ünder

Leicester City gibt die Verpflichtung von Cengiz Ünder bekannt. Der türkische Nationalspieler kommt vorerst auf Leihbasis von der AS Rom.

Wie Premier-League-Klub Leicester City am Sonntagvormittag offiziell bestätigt, konnte man mit der AS Rom eine Einigung bezüglich der Leihe von Cengiz Ünder bis zum Ende der Saison erzielen. Der Deal sei vorbehaltlich der Freigabe, die die Verbände erteilen müssten, perfekt.

Im Gespräch mit “LCFC.com” sagte Cengiz zu seinem Wechsel: “Ich kann es kaum erwarten, nach Leicester zu reisen und mit dem Training zu beginnen. Ich wollte schon immer in England spielen, und dies ist eine grossartige Gelegenheit, in der Premier League zu spielen.”

Der Türke “werde versuchen, meinen Mannschaftskameraden auf dem Platz und ausserhalb des Platzes zu helfen, und ich glaube, dass ich meine Leistung jeden Tag verbessern kann. Ich denke, dass ich schnell bin und meinen Kollegen viele Chancen bieten kann.”

In der vergangenen Saison stand der Flügelspieler in 18 Ligaspielen in der Serie A auf dem Platz und erzielte dabei drei Treffer für die AS Rom.

adk 20 September, 2020 10:24