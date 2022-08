Perfekt: Nizza schnappt sich Dänen-Goalie Kasper Schmeichel

Der französische Erstligist OGC Nizza bestätigt am Mittwochabend die Ankunft des dänischen Goalies Kasper Schmeichel.

Der 35-jährige Routinier verlässt Leicester City, wo er auch Captain war, nach insgesamt elf Jahren und schliesst sich für 1 Mio. Euro Ablöse den Südfranzosen an. Ob Schmeichel bei den Foxes ersetzt wird, ist noch offen. Trainer Brendan Rodgers betonte zuletzt, dass er vollstes Vertrauen in die bisherige Nummer 2, Danny Ward, hat. Zwischenzeitlich wurde auch der Schweizer Nati-Goalie Jonas Omlin mit einem möglichen Wechsel zum Premier League-Klub in Verbindung gebracht. Ob diese Spur tatsächlich heiss ist, ist allerdings fraglich.

🇩🇰 Viking coming! L’#OGCNice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel. pic.twitter.com/P3TqKYppXg — OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022

psc 3 August, 2022 19:42