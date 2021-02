Total-Aussetzer: Alisson patzt gegen ManCity zweimal katastrophal

Es sind die drei bislang wohl schwärzesten Minuten seiner Karriere: Liverpool-Goalie Alisson patzt im Spitzenspiel gegen Manchester City innert kürzester Zeit gleich mehrfach und ebnet den Gästen den Weg zum Sieg.

Gleich zweimal spielt der 28-jährige Brasilianer den Ball aus nur leichter Bedrängung direkt in die Füsse eines Gegenspielers: Einmal legt Phil Foden in der Folge für Ilkay Gündogan auf (73.), einmal ist es Bernardo Silva, der mit einem Lupfer Gabriel Jesus in Szene setzt (76.). Jungstar Foden macht dem Spiel mit einem satten Schuss später definitiv den Deckel drauf.

Xherdan Shaqiri kommt in der 68. Minute beim Spielstand von 1:1 in die Partie, vermag aber keine Akzente zu setzen. Liverpool verliert 1:4 und liegt in der Tabelle nun bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter ManCity. Für die Reds ist es bereits die dritte Niederlage in den letzten fünf Ligaspielen. Zu Weihnachten führte das Team von Jürgen Klopp die Tabelle noch an.

psc 7 Februar, 2021 19:20