Abwehrchef Ruben Dias verlängert bei ManCity langfristig

Der 24-Jährige hat sich rasch als neuer Abwehrchef des englischen Meisters etabliert und wird für seine starken Auftritte nun mit einem neuen Kontrakt bis 2027 belohnt. “Ich bin sehr glücklich, den neuen Vertrag zu unterschreiben. Ich habe jede einzelne Minute meiner Zeit bei City seit meinem Wechsel im letzten Jahr genossen. Für City zu spielen, hat alle meine Erwartungen übertroffen und es ist eine absolute Freude, Teil einer so unglaublichen Mannschaft zu sein”, sagt Dias anlässlich der Vertragsunterschrift.

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ✍️

Having joined from Benfica last September, Dias’ new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027.

— Manchester City (@ManCity) August 30, 2021