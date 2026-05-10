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Einigung beim Gehalt

Bernardo Silva offenbar vor Juventus-Wechsel

Autor: | Publiziert: 10 Mai, 2026 16:16
Bernardo Silva offenbar vor Juventus-Wechsel

Juventus Turin treibt die Verpflichtung von Bernardo Silva offenbar intensiv voran. Laut «TEAMtalk» befinden sich die Gespräche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, eine Einigung zwischen Spieler und Klub soll nahe sein.

Die Bianconeri planen demnach, den Transfer endgültig abzuschliessen, sobald die Qualifikation für die UEFA Champions League rechnerisch gesichert ist. Trotz zahlreicher Interessenten aus Europa sowie Angeboten aus der Saudi Pro League und der Major League Soccer bevorzugt Silva offenbar einen Wechsel nach Italien.

Auch finanziell scheint Juventus bereits konkrete Schritte eingeleitet zu haben. Laut «Fanatik» liegt dem portugiesischen Nationalspieler ein Angebot über rund 3,3 Millionen Euro Jahresgehalt vor. Damit nimmt ein möglicher Wechsel des langjährigen Manchester City-Profis weiter Form an.

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