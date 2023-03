Bernardo Silva will nicht über seine Zukunft sprechen

Der portugiesische Profi Bernardo Silva von Manchester City will sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu seiner Zukunft äussern.

Der 28-Jährige steht bei Manchester City noch bis 2025 unter Vertrag, wird aber schon seit Monaten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Insbesondere der FC Barcelona soll grosses Interesse am Spielmacher zeigen. Bernardo Silva selbst gibt sich gegenüber den «Arab News» aber zugeknöpft. «Es ist drei Monate vor Ende der Saison nicht der richtige Zeitpunkt, um über meine Zukunft zu sprechen», sagt er und führt aus: «Die Gerüchte und Spekulationen beeinflussen mich nicht. Ich gebe das Beste und was kommt, das kommt. Wir haben noch mehrere Ziele, die wir erfüllen wollen.»

ManCity hat noch drei Titelchancen: In der Meisterschaft liegen die Skyblues bei einem Spiel weniger als Arsenal mit acht Punkten Rückstand auf Rang 2. In der Königsklasse trifft das Team von Trainer Pep Guardiola im Viertelfinale auf den FC Bayern und im FA Cup kommt es im Halbfinal zum Duell mit Sheffield United.

