CAS entscheidet demnächst über ManCity-Sperre

Nachdem die UEFA Manchester City für gleich zwei Jahre aus den europäischen Klubwettbewerben verbannt hatte, richtete der englische Meister einen Rekurs an den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Über diesen wird demnächst entschieden.

Die Richter in Lausanne werden den Fall zwischen dem 8. und 10. Juni studieren und dann wohl eine Entscheidung fällen. Dabei wird entschieden, ob Manchester City in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen kann oder nicht.

Die UEFA teilt am Mittwoch in einem anderen Fall mit, dass der türkische Spitzenklub Trabzonspor wegen Verstössen gegen Financial Fairplay für eine Saison aus dem Europacup ausgeschlossen wird. Der Klub ist in der türkischen Süper Lig gemeinsam mit Basaksehir Co-Leader.

psc 3 Juni, 2020 19:14