Dank Leicester-Sieg bei ManUtd: ManCity ist englischer Meister

Dank dem 2:1-Auswärtssieg von Leicester City bei Manchester United steht Manchester City vorzeitig als englischer Meister fest.

Die Skyblues können mit ihren 80 Punkten drei Spieltagen vor Schluss von keinem Konkurrenten mehr eingeholt werden. Für das Team von Pep Guardiola ist es bereits der dritte Meistertitel seit 2018 und der fünfte in den vergangenen neun Jahren. Insgesamt ist es der siebte Meistertitel in der Klubhistorie. Während sich das Team im vergangenen Jahr von Liverpool geschlagen werden musste, trat es in dieser Saison nach einem etwas zurückhaltenden Start äusserst dominant auf und reihte zwischenzeitlich 13 Siege aneinander. Am 29. Mai könnte sich City auch zum Champions League-Sieger küren. Im Ligapokal hat die Mannschaft bereits triumphiert.

https://twitter.com/ManCity/status/1392190669947539459

psc 11 Mai, 2021 21:09