Das sagt Akanji zu seinem ersten Tor für Manchester City

Manchester City siegt gegen Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions League 4:0. Manuel Akanji trifft erstmals für die Engländer.

Manuel Akanji steht mit Manchester City im Final der Champions League. Und beim Triumph über Real Madrid traf der Schweizer Nationalspieler auch noch. Dabei hatte es bei seinem Treffer in der 76. Minute Verwirrung gegeben, ob es nicht ein Eigentor von Eder Militao sei.

"Natürlich ist es mein Tor", sagte Akanji nach dem Spiel in der Mixed Zone. "Ich habe den Ball berührt. Und wenn der Ball aufs Tor kommt, dann ist es mein Tor", so die Erklärung des Innenverteidigers. Doch nicht nur darauf ist er stolz. "Es war eine der besten Teamleistungen, die ich mit diesem Team erlebt habe", so Akanji: "Das ist das beste Team, in dem ich je gespielt habe."

adk 18 Mai, 2023 10:58