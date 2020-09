De Bruyne: “Bei Guardiola gibt es keinen Plan B”

In der Champions League hat Pep Guardiola nach dem Ausscheiden gegen Lyon harte Kritik an seiner taktischen Ausrichtung einstecken müssen. Wie der Plan des City-Coach aussieht, versucht nun Starspieler Kevin De Bruyne zu verdeutlichen.

“Die Art und Weise, wie Pep den Fussball sieht ist anders, als ihn viele andere betrachten”, erklärt der Belgier in einem Interview mit der britischen Tageszeitung “Daily Mail”. Laut De Bruyne hat sein Trainer “eine Philosophie, die er lebt und nicht verändert. Bei Pep gibt es Plan A und Plan A. Einen Plan B gibt es nicht.”

Der Offensivspieler erklärt allerdings auch: “Meistens funktioniert Plan A für uns.” In der Königsklasse sind die Sky Blues dabei aber gegen die Wand gefahren, wofür Guardiola zahlreiche Kritik erhalten hat. Nun blickt De Bruyne jedoch dem Start der Premier League und dem Titelrennen mit Liverpool entgegen: “Liverpool wird dasselbe Level der Vorsaison wieder erreichen können. Ich weiss aber nicht, wie hungrig sie wieder sein werden. Wenn man etwas gewonnen hat, fühlt man danach manchmal nicht mehr das grosse Verlangen. Manchmal gibt es einem aber auch einen Schub. Ich weiss nicht, wie sie sich fühlen.” Am 21. September geht es für die Citizens mit einem Auswärtsspiel in Wolverhampton an den Start.

adk 12 September, 2020 13:00