Dreifaches Gehalt: ManCity will mit Foden verlängern

Mit seinen Toren ebnete Phil Foden Manchester City den Weg ins Halbfinale der Champions League. Jetzt soll er seinen Vertrag vorzeitig verlängern.

Phil Foden winkt eine Belohnung für seine bärenstarken Leistungen in dieser Saison. Nach Informationen des “Daily Mirror” will Manchester City den noch bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig verlängern. Bis wann das neue Arbeitspapier ausgelegt werden soll, wird nicht überliefert.

Was in jedem Fall ersichtlich ist: Fodens Salär soll deutlich nach oben korrigiert werden. Das Eigengewächs soll in Zukunft mit 115.000 Euro pro Woche alimentiert werden – das entspricht mehr als das Dreifache von dem, was Foden aktuell verdient. Auf das Jahr gerechnet würde der Senkrechtstarter rund sechs Millionen Euro erhalten.

Foden präsentiert sich in absolut blendender Verfassung und ist aus dem Citizens-Mittelfeld längst nicht mehr wegzudenken. In 41 Pflichtspielen kommt er auf starke 13 Tore sowie neun Vorlagen.

aoe 17 April, 2021 12:03