Ehre für Ilkay Gündogan – Karriereende bei ManCity?

Ilkay Gündogan befindet sich im Formhoch. In der Premier League wurde er jetzt zum Spieler des Monats Januar ausgezeichnet. Der ManCity-Akteur fühlt sich in seinem Verein sehr wohl und spricht sogar vom Karriereende bei den Skyblues.

Der 30-Jährige betont im Gespräch mit “Sky”, dass er in seinem aktuellen Umfeld auf der Insel sehr gut zurechtkommt und sich sogar vorstellen kann, bis zum Karriereende beim englischen Topklub zu spielen: “Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir das vorstellen kann. (…) Die Art und Weise wie hier gearbeitet wird, nicht nur sportlich, sondern auch alle Bereiche drum herum, habe ich in dieser Art und Weise noch nie gesehen in meiner Karriere.” Gündogan zeigt sich zuletzt auch sehr treffsicher. Der deutsche Nationalspieler sagt, dass auch eine Veränderung dazu geführt hat: “Das liegt auch daran, dass ich eine offensivere Rolle spiele. Dass ich mehr Freiheiten habe, was den Weg zum gegnerischen Tor betrifft. Aber auch die harte Arbeit, die ich leiste.”

Erwiesenermassen ist ManCity-Coach Pep Guardiola ein grosser “Fan” des Spielgestalters, was er auch immer wieder betont. Das Vertrauen, dass er in Guardiola setzt, ist derzeit riesig.

psc 12 Februar, 2021 13:44