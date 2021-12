Einbrecher schlagen ManCity-Profi João Cancelo blutig

Cancelo wurde in seinem Anwesen überfallen und ausgeraubt. “Ich wurde heute von 4 Feiglingen angegriffen, die mich verletzt und versucht haben, auch meine Familie zu verletzen”, schreibt er auf Instagram. Die Täter machten offenbar Beute: “Sie haben meinen Schmuck mitgenommen.” Wenigstens sei von der Familie ansonsten niemand verletzt worden.

Sein Klub reagiert entsetzt und betont, der Polizei bei den Ermittlungen zu “dieser sehr ernsten Angelegenheit” zu unterstützen.

We are shocked and appalled that Joao Cancelo and his family were subjected to a burglary at their home this evening during which Joao was also assaulted. (1/2)

— Manchester City (@ManCity) December 30, 2021