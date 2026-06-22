Enzo Maresca vor Rückkehr zu Manchester City

Die Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City scheint entschieden zu sein. Laut «Sky Sport Italia» steht Enzo Maresca unmittelbar vor einer Rückkehr zu den Citizens. Demnach haben sich Manchester City und Chelsea auf eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro verständigt.

Da Maresca trotz seiner Entlassung weiterhin bei Chelsea unter Vertrag stand, war eine Einigung zwischen beiden Vereinen notwendig. Der Italiener soll nun einen Dreijahresvertrag in Manchester unterschreiben. Für City wäre es die Rückkehr eines bekannten Gesichts. Maresca arbeitete bereits als Assistent von Guardiola im Trainerstab der Sky Blues und galt intern schon lange als möglicher Nachfolger des Katalanen.

Nachdem Guardiola seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, soll sich City früh auf den 46-Jährigen als Wunschkandidaten festgelegt haben. Auch wenn seine Zeit bei Chelsea letztlich vorzeitig endete, konnte Maresca dort einige Erfolge vorweisen. In seiner ersten Saison führte er die Blues zurück ins internationale Geschäft und gewann sowohl die Conference League als auch die Klub-Weltmeisterschaft.

In der Saison 2025/26 verlor er jedoch nach internen Spannungen das Vertrauen der Vereinsführung und wurde im Dezember entlassen. Sollte der Wechsel offiziell bestätigt werden, würde Maresca zu den teuersten Trainern der Fussballgeschichte gehören. Eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro für einen Coach ist selbst im internationalen Spitzenfussball eine aussergewöhnliche Grössenordnung.