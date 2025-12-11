Erling Haaland heizt Real-Gerüchte höchstpersönlich an

Manchester City-Stürmer Erling Haaland war am Mittwochabend nicht nur über den 2:1-Sieg seines Teams und seinen persönlichen gegen Real Madrid angetan, sondern auch von der Atmosphäre im Santiago Bernabeu.

Nach der Partie geriet der 25-jährige Norweger bei "TNT Sports" sogar regelrecht ins Schwärmen. "Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte. Es ist unglaublich", so Haaland.

Schon seit Jahren wird der Stürmer mit den Madrilenen in Verbindung gebracht. Seit seiner Jugend ist Real einer der Klubs, die ihn besonders faszinieren. Auch sein Vater sprach schon davon, dass der Filius eines Tages auch die spanische La Liga aufmischen möchte.

Zuletzt wurde zwar auch Barça mit Haaland in Verbindung gebracht, allerdings verfügen die Katalanen derzeit nicht über die Mittel für einen ernsthaften Versuch, den Topstürmer ins Camp Nou zu lotsen. Auch bei Real scheint dies schwierig, auf Gegenliebe würden sie bei einer Transferoffensive aber offensichtlich stossen.

Vorderhand steht Haaland bei City bis 2034 (!) unter Vertrag. In 21 Pflichtspielen hat er in dieser Saison bereits wieder ebenso viele Treffer erzielt.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 14:01