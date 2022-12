Erling Haaland zieht erstes Fazit: «Nicht das, was wir erreichen wollen»

Erling Haaland spielte nach seinem Wechsel zu Manchester City ein super erstes Halbjahr. Mit dem persönlich Gezeigten ist er ganz zufrieden, nicht aber mit dem Abschneiden der Mannschaft.

Erling Haaland ist einer der Superstars, die nicht an der WM in Katar teilnehmen – mit Norwegen verpasste er die Qualifikation für das Grossereignis. Stattdessen bezog er mit Manchester City ein Trainingslager in Abu Dhabi, um sich auf den Restart vorzubereiten.

Der erfolgt für den englischen Meister mit dem Knaller in der 4. Runde des EFL Cup gegen den FC Liverpool am 20. Dezember. Da Haaland der WM-Stress erspart bleibt, ist es Zeit für ihn, sein erstes halbes Jahr bei den Skyblues zu resümieren.

«Es war eine positive Erfahrung. Ich habe das Gefühl, dass ich mich an die Mannschaft und die Liga gewöhnt habe, was immer eine gewisse Eingewöhnung erfordert, und ich bin mit dem Start zufrieden», sagt Haaland im Gespräch mit der Zeitung «The National». Der 22-Jährige hat auch allen Grund dazu, nach seinem BVB-Weggang mit sich im Reinen zu sein – mit 23 Toren in den ersten 18 Pflichtspielen brach Haaland sämtliche Bestmarken.

Für den Norweger sind aber nicht nur die Einzelleistungen wichtig, sondern vor allem das Gesamtgefüge. Und hier passt ihm noch nicht, was er zu sehen bekommt. Bei der gleichen Anzahl an absolvierten Spielen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal fünf Punkte.

«Es geht um die Mannschaft, darum, wie wir uns schlagen, und die zweite Saisonhälfte ist jetzt das Wichtigste», stellt Haaland klar. «Wir haben uns in eine gute Position gebracht und haben viele starke Leistungen gezeigt, aber wir sind Zweiter in der Liga, und das ist nicht der Platz, den wir erreichen wollen. Wir müssen nach unserer Rückkehr voll durchstarten, denn wir haben in den verschiedenen Wettbewerben einige schwere Spiele, die wir alle gewinnen wollen.»

aoe 8 Dezember, 2022 15:17