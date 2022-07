Fix: ManCity bestätigt die Ankunft von Stefan Ortega

Am Freitagmorgen bestätigt der englische Meister die Ankunft des 29-Jährigen, der seit 2017 wieder für seinen Stammklub Arminia Bielefeld tätig war. Der Wechsel erfolgt ablösefrei. Ortega unterschreibt bei den Skyblues für drei Jahre. Er ist als Backup von Stammgoalie Ederson eingeplant.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤

Welcome to City, Stefan! 💙

Read more ⤵️

— Manchester City (@ManCity) July 1, 2022