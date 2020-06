Für Liverpool: Guardiola kündigt “unbeschreiblichen Empfang” an

Der FC Liverpool ist englischer Meister und hierfür möchte auch Manchester City Anerkennung zeigen und den Reds am kommenden Spieltag Spalier stehen.

In England ist es Tradition, dass dem Meister Spalier gestanden und applaudiert wird – und so wird es auch Manchester City beim FC Liverpool machen. “Wir werden natürlich die Ehrengarde übernehmen”, machte Pep Guardiola vor dem Aufeinandertreffen am kommenden Donnerstag deutlich.

“Wir werden Liverpool, wenn sie zu uns kommen, einen unbeschreiblichen Empfang bereiten. Wir machen das, weil sie es verdient haben”, so der Spanier weiter.

Da ManCity am vergangenen Spieltag mit 1:2 bei Chelsea verloren hat, ist der FC Liverpool ohne noch einmal selbst antreten zu müssen, erstmals seit 1990 Meister geworden. Die Reds sind mit 23 Punkten Vorsprung an der Spitze nicht mehr einzuholen.

adk 28 Juni, 2020 15:15