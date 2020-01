Guardiola äussert sich zu seiner Zukunft

Um die Zukunft von Pep Guardiola, dessen Vertrag bei Manchester City noch bis 2021 läuft, wird stark diskutiert. Nun spricht der Spanier ein Machtwort.

“Ich bleibe zu 100 Prozent, es sei denn, sie feuern mich”, so Guardiola vor dem Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace (2:2). “Ich habe es schon oft gesagt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Es tut mir leid, aber ich werde bleiben.”

Die Saison verläuft für die Cityzens nicht, wie vorgestellt. Dennoch denkt der 49-Jährige nicht an einen Abschied: “Auch, wenn es schlecht laufen würde – ich gehe nirgendwo hin. Kein Trainer gewinnt immer. Wir haben ein paar Spiele verloren, also müssen wir jetzt tun, was wir können, um besser zu sein. So einfach ist das.”

adk 19 Januar, 2020 15:37