Guardiola begeistert: “Akanji war mehr als aussergewöhnlich”

Manuel Akanji lief bei Manchester Citys 3:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers 90 Minuten in der Innenverteidigung auf. Sein Coach Pep Guardiola gab sich im Anschluss schwer begeistert.

Unmittelbar vor Ende der Transferperiode verpflichtete Manchester City Manuel Akanji für bis zu 23,5 Millionen Euro von Borussia Dortmund. Angesichts der bisher starken Auftritte des Schweizer Nationalspielers im Dress des amtierenden englischen Meisters könnte es ein Schnäppchendeal gewesen sein.

“Manuel Akanji war mehr als aussergewöhnlich”, schwärmte Pep Guardiola nach dem Auswärtserfolg in Wolverhampton. Der Katalane lobte: “Er hat alle Zweikämpfe im Spielaufbau gewonnen und perfekt erkannt, wann er kurz oder lang spielen muss. Er ist so clever. Und wenn er Gas gibt, gibt er Gas.” Den Übungsleiter imponiert vor allem: “Er geht nicht soweit, dass er Elfmeter oder Fouls provoziert. Er geht aggressiv an die Gegner ran, hat dann aber das richtige Tempo, um die Situation zu kontrollieren.” Wenngleich Guardiola weitere Akteure lobte, kam keiner derart positiv weg wie Akanji.

adk 18 September, 2022 11:51