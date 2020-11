Guardiola hat den Agüero-Ersatz gefunden

Manchester City will im Zuge der Verlängerung von Pep Guardiola einen Kader weiter verstärken. Nachdem die Zukunft von Stürmer Sergio Äguero noch offen ist, soll Benficas Darwin Núñez ins Visier geraten sein.

Der Vertrag von Sergio Äguero läuft bei Manchester City zum Ende der Saison aus und noch ist unklar, ob der Argentinier bei den Engländern bleibt oder wechselt. Nach Angaben der spanischen Sportzeitung “AS” soll Pep Guardiola, der kürzlich bis 2023 verlängerte, als Ersatz Darwin Núñez auserkoren haben.

Der 21-jährige Uruguayer wechselte im Sommer für 24 Millionen Euro von UD Almería zu Benfica, hat in der laufenden Saison in elf Spielen bereits fünf Treffer und sechs Assists in der portugiesischen Primeira Liga verbuchen können.

adk 22 November, 2020 17:22