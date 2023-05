Guardiola: ManCity-Stars dürfen sich Triple nun «vorstellen»

Pep Guardiola und Manchester City träumen nach dem Finaleinzug in der Champions League vom Triple. Und Guardiola macht seinen Spielern eine Ansage.

Mit 4:0 hat sich Manchester City am Mittwochabend gegen Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel durchgesetzt. Nun wollen die Skyblues das Triple. "In der Premier League sind wir nah dran. Wir wissen, dass wir noch ein Sieg brauchen. Dann spielen wir gegen unsere Nachbarn [Manchester United] und gegen eine italienische Mannschaft [Internazionale] im Final. Die Saison ist wirklich sehr, sehr gut, jetzt müssen wir sie nur noch gewinnen. Wir sind nah dran und natürlich werden wir es versuchen", so Pep Guardiola.

Gegen ManUnited geht es im FA Cup, gegen Inter im Champions-League-Final. Der Triple-Traum lebt. "Wir sind da, wir können darüber nachdenken, wir können es uns vorstellen. Wir sind drei Spiele entfernt. In jedem der Wettbewerbe ein Spiel, wir können es schaffen", so die Ansage von Guardiola.

adk 18 Mai, 2023 12:03