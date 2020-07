Guardiolas sprachlicher Applaus für Braaf

Pep Guardiola zeigt sich überaus begeistert von Nachwuchstalent Jayden Braaf. Der Profi-Trainer von Manchester City sagt dem jungen Kicker viel Gutes nach.

Seit zwei Jahren hüllt sich Jayden Braaf in die Dienstkleidung von Manchester City – und hat in diesem Zeitraum enorme Fortschritte gemacht. Erst vor Kurzem wurde der Youngster zum U23-Spieler des Jahres gekürt. In dieser Woche durfte er mit den Profis trainieren, wo sich Pep Guardiola beeindruckt zeigt.

“Er hat unglaubliche Fähigkeiten!”, sagte Guardiola euphorisch, als er während der Pressekonferenz vor dem letzten Premier-League-Spiel gegen Norwich City (Sonntag, 17 Uhr) auf Braaf angesprochen wurde. “Es war die erste Woche, die er bei uns war”, sagte der ManCity-Trainer weiter.

Überbeanspruchen will er sein Talent nicht, und auch die in ihm gesetzten Erwartungen schraubt Guardiola erst mal runter: “Er ist ein junger Spieler und ich denke, jeder muss Geduld mit ihm haben. Auf seiner Position spielen sechs oder sieben andere Spieler, so dass wir sehen müssen, wie seine Entwicklung verläuft.”

Braaf, 17-jährig, wird meist auf der linken offensiven Aussenbahn aufgestellt. Im bisherigen Saisonverlauf kommt der U18-Nationalspieler der Niederlande auf 27 Pflichtspiele mit elf Toren und drei Vorlagen.

aoe 25 Juli, 2020 12:17