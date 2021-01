Gündogan nimmt Havertz und Werner in Schutz

Nach ihren Sommertransfers haben Kai Havertz und Timo Werner beim FC Chelsea noch Probleme damit, die Erwartungen zu erfüllen. Ilkay Gündogan, Mittelfeldmann von Manchester City, stellt sich nun schützend vor seine beiden Teamkollegen bei Deutschland.

“Sie haben zwei neue deutsche Spieler, die versucht haben, sich so gut wie möglich anzupassen”, sagte Ilkay Gündogan vor dem Treffen in der Premier League mit dem FC Chelsea gegenüber “Sky Sports”. Gemeint hat der Star von Manchester City damit Kai Havertz und Timo Werner, die sich bislang noch schwertun. “Im Allgemeinen denke ich, dass es nicht einfach ist, sich schnell an die Premier League anzupassen, wenn man aus einem anderen Land kommt, und jetzt mit der Situation, die vor sich geht, denke ich, dass es einfach noch schwieriger ist”, erklärte Gündogan, der beide Chelsea-Neuzugänge bestens aus der Nationalmannschaft von Deutschland kennt.

“Also denke ich, dass es ganz normal ist, dass sie sich ein wenig abmühen, aber sie haben beide unglaubliches Talent und ich bin sicher, dass sie beide in der Lage sein werden, es in dieser Liga zu beweisen”, betonte deren DFB-Kollege. Während Havertz für eine Sockelablöse von rund 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen kam, stiess Werner für gut 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Blues.

adk 3 Januar, 2021 12:49