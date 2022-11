Ibrahimovic kritisiert Mbappé und feiert Haaland

Milans Torjäger Zlatan Ibrahimovic, der aus Verletzungsgründen derzeit noch zum Zuschauen verdammt ist, äussert sich in dieser Woche sehr kritisch über Sturmkollege Kylian Mbappé. Für Erling Haaland hat der Schwede hingegen hingegen nur positive Worte übrig.

Bei Mbappé stösst Ibra sauer auf, dass sich dieser seiner Meinung nach über den Verein Paris St. Germain gestellt hat. Ein absolutes No-Go aus Sicht des 41-Jährigen: «Hat Mbappé die richtige Entscheidung getroffen, in Paris zu bleiben? Für sich selbst? Nein. Für Paris? Ja. Er hat die richtige Entscheidung für Paris getroffen, nicht für sich selbst. Denn er hat sich selbst in eine Situation gebracht, in der er wichtiger ist als der Verein. Und der Verein hat ihm die Schlüssel dafür gegeben. Aber man ist nie grösser als ein Verein», so der Milan-Profi im Gespräch mit «Canal+».

Mbappé hatte sich im Frühjahr nach langem Zögern für eine Vertragsverlängerung in Paris und gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschieden. Im Zuge dessen soll er ein monströses Salär und sogar Kompetenzen bei der Mannschaftszusammenstellung erhalten haben.

Was Ibra ebenfalls stört, sind die ständigen Nebengeräusche durch Verwandte von Spielern: «Wenn ein Kind stark wird, kann es leicht Geld verdienen. Also werden seine Eltern zu Anwälten, Agenten, Trainern. Und das ist das Problem. Dann verliert man seine Selbstdisziplin und weiss nicht mehr, wer man ist. Heute, in dieser neuen Generation, denken die Eltern, Papa und Mama, dass sie Stars geworden sind. Sie sprechen mit den Zeitungen. Aber was glauben sie, wer sie sind? Haltet die Klappe.»

Höchsten Respekt hat Ibrahimovic hingegen von Erling Haaland, der sich im Sommer Manchester City anschloss: «Ob ich Haaland mag? Ja, sehr sogar. Ich halte ihn für einen sehr intelligenten Spieler. Er tut nichts, wozu er nicht in der Lage ist. Er geht nicht runter, um den Ball zu spielen. Er geht nicht runter, um zu grätschen. Er wartet vor dem Tor und macht sie alle platt.»

psc 4 November, 2022 15:05