Operation möglich

Jack Grealish droht komplette Saison auszufallen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 12:27
Jack Grealish droht komplette Saison auszufallen

Everton muss wahrscheinlich den kompletten Rest der Saison auf seinen Spielmacher Jack Grealish verzichten.

Toffees-Coach David Moyes bestätigt am Freitag, dass der 30-Jährige wahrscheinlich eine Operation an seinem verletzten Fuss benötigt. Zu hundert Prozent bestätigt sei dies noch nicht, es ist aber die wahrscheinlichste Option. In diesem Fall würde Grealish den Rest dieser Spielzeit verpassen.

Dies ist nicht nur ein schwerer Schlag für den 30-jährigen Spielgestalter, sondern auch für dessen Klub: Für Everton hat der 39-fache Nationalspieler in dieser Saison in 20 Premier League-Spielen zwei Treffer und sechs Assists beigesteuert. Grealish ist in der aktuellen Saison von Manchester City an den Verein aus Liverpool ausgeliehen. Wie es im Sommer für ihn weitergeht, ist offen.

