Der 27-jährige Nationalspieler, der 2019 für 65 Mio. Euro Ablöse von Juventus zu den Skyblues stiess, hat beim englischen Meister einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2027 unterzeichnet. Cancelo ist auf der rechten Seite gesetzt und einer der wichtigsten Spieler für Trainer Pep Guardiola. In der laufenden Saison bestritt er bereits 30 Pflichtspiele für seinen Klub. Auch in den nächsten Jahren wird Cancelo für ManCity auflaufen.

He's staying! 🙌

We are delighted to confirm Joao Cancelo has signed a two-year contract extension! ✍️#ManCity

— Manchester City (@ManCity) February 1, 2022