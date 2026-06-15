Josko Gvardiol unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester City

Der kroatische Verteidiger Josko Gvardiol bindet sich langfristig an Manchester City.

Der 24-Jährige stiess vor drei Jahren für satte 90 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Skyblues und ist derzeit noch für zwei Jahre an den Topklub gebunden. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, wonach er unter anderem von Real Madrid umworben werde. Zu einem Wechsel wird es in absehbarer Zeit jedoch nicht kommen: Gvardiol verlängert seinen Vertrag bei City laut Fabrizio Romano stattdessen vorzeitig bis 2031. Der Abwehrspieler darf sich dabei über eine Gehaltserhöhung freuen.

Gvardiol hat sich nach seinem Wechsel zu City unter Pep Guardiola rasch zu einem Leistungsträger gemausert. Wegen Verletzungsproblemen kam er in der abgelaufenen Saison jedoch nicht wie gewünscht zum Zug. Dies soll sich in Zukunft wieder ändern. Auch der neue Trainer Enzo Maresca plant ihn für die Mannschaft fix ein. Derzeit steht er an der WM mit Kroatien im Einsatz.