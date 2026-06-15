SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zukunft geklärt

Josko Gvardiol unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester City

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 09:12
Josko Gvardiol unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester City

Der kroatische Verteidiger Josko Gvardiol bindet sich langfristig an Manchester City.

Der 24-Jährige stiess vor drei Jahren für satte 90 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Skyblues und ist derzeit noch für zwei Jahre an den Topklub gebunden. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, wonach er unter anderem von Real Madrid umworben werde. Zu einem Wechsel wird es in absehbarer Zeit jedoch nicht kommen: Gvardiol verlängert seinen Vertrag bei City laut Fabrizio Romano stattdessen vorzeitig bis 2031. Der Abwehrspieler darf sich dabei über eine Gehaltserhöhung freuen.

Gvardiol hat sich nach seinem Wechsel zu City unter Pep Guardiola rasch zu einem Leistungsträger gemausert. Wegen Verletzungsproblemen kam er in der abgelaufenen Saison jedoch nicht wie gewünscht zum Zug. Dies soll sich in Zukunft wieder ändern. Auch der neue Trainer Enzo Maresca plant ihn für die Mannschaft fix ein. Derzeit steht er an der WM mit Kroatien im Einsatz.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Mehr entdecken
Zukunft geklärt

Josko Gvardiol unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester City

15.06.2026 - 09:12
Anderson-Wechsel rückt näher

Manchester City vor Mega-Deal mit Forest

14.06.2026 - 07:59
Neue Aufgabe

ManCity-Legende Yaya Traoré tritt Trainerposten in der Slowakei an

13.06.2026 - 15:50
Nächstes Ziel

Real Madrid will sich nach Bernardo Silva auch Rodri krallen

12.06.2026 - 10:33
Mourinho will ihn unbedingt

Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva ab

11.06.2026 - 19:05
Kaufpreis soll neu verhandelt werden

Köln kämpft um Verbleib von Simpson-Pusey

7.06.2026 - 15:55
ManCity ist sauer

Haaland & Beraterin Pimenta weisen Aussagen von Riquelme zurück

4.06.2026 - 09:12
Einigung in greifbarer Nähe

Jérémy Doku verhandelt mit ManCity über neuen Vertrag

1.06.2026 - 17:48
Keine eindeutige Aussage

ManCity-Spielmacher Rodri äussert sich zu den Spekulationen um Real Madrid

1.06.2026 - 14:39
Nach 24 Jahren in Premier league

Der ewige James Milner verkündet seinen Rücktritt

1.06.2026 - 10:04