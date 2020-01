Leroy Sané steht vor dem Comeback

Die Reha von Leroy Sané nach seinem Kreuzbandriss im Sommer läuft weiterhin voll nach Plan. Der deutsche Nationalspieler steht wohl in Kürze wieder auf dem Platz.

Sein Klubtrainer Pep Guardiola kündigt die Rückkehr des Flügelflitzers ins Teamtraining jetzt sogar schon an. “Ich denke, er ist nah dran. Ich habe mit ihm vor zwei Tagen gesprochen. Er trainiert allein mit dem Ball und er macht sich unglaublich gut”, so der Spanier auf einer Pressekonferenz. Leroy Sané wird in dieser Saison, sofern es zu keinem grösseren Rückschlag kommt, definitiv wieder auf dem Platz stehen und könnte sogar für die EM zum Thema werden.

Guardiola weiter: “Sein Knie sieht gut aus. Ich denke also nicht, dass es noch lange dauern wird, bis er wieder komplett mit uns trainieren kann. Ich denke, dass er in den nächsten paar Wochen zurückkommen kann.”

Sanés Zeit bei den Citizens könnte sich hingegen dem Ende zuneigen: Ein Wechsel zum FC Bayern im Sommer ist weiterhin ein sehr heisses Thema.

psc 7 Januar, 2020 10:16