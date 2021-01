Manchester City: Budget von 225 Millionen Euro für Sommer-Transfers?

Manchester City scheint im kommenden Sommer auf Transferjagd gehen zu dürfen. Der englische Vizemeister hat angeblich ein Budget von umgerechnet 225 Millionen Euro.

Wie der “Telegraph” berichtet, will Manchester City nach der aktuellen Saison auf dem Transfermarkt richtig aktiv werden und ist demnach bereit, eine satte Summe Geld auszugeben. Erst vor der derzeitigen Spielzeit holten die Citizens Stars wie Rúben Dias, Nathan Aké und Ferran Torres, die den Klub um Scheich Mansour um die 170 Millionen Euro kosteten.

Ist die Defensive bereits ordentlich aufgestellt, fordert Trainer Pep Guardiola Verstärkung in der Offensive. Der Vertrag des 33-jährigen Torjägers Sergio Agüero läuft bei Manchester City aus, er wird mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nachfolger-Kandidaten wären wohl Inter Mailands Romelu Lukaku und Darwin Núñez von Benfica Lissabon. Ein weiterer Wunschangreifer ist Borussia Dortmunds Erling Haaland, der noch bis 2024 an den BVB gebunden ist. Ob der Bundesliga-Klub seinen Knipser aber so leicht ziehen lässt, gilt es zu bezweifeln.

