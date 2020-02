Nachdem der deutsche Nationalspieler schon seit einiger Zeit wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, wird er nun in der U23 beim Spiel gegen Arsenals U23 zum Einsatz gelangen. Dies kündigte Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz an: “Es ist unglaublich, dass Spieler aus der ersten Mannschaft Spiele der Reserve nutzen können, um wieder fit zu werden. Das ist gut.” Sollte beim Comeback alles glatt laufen, wird Leroy Sané demnächst auch wieder zum Profikader zählen und in der Premier League und Champions League zum Einsatz gelangen.

PEP 💬 @LeroySane19 is with the EDS tonight. It is always nice to ease back and get a feel for the game.

It is incredible that first team players can join in with academy games for recovery. It is good.

— Manchester City (@ManCity) February 28, 2020