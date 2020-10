ManCity-Coach Guardiola stellt Forderungen an Sergio Agüero

ManCity-Coach Pep Guardiola fordert von seinem Torjäger Sergio Agüero starke Leistungen, um den Verbleib bei den Citizens zu sichern.

Der 32-jährige Argentinier stürmt mittlerweile seit mehr als neun Jahren für die Skyblues und ist in der Offensive seit Jahren ein sicherer Wert. Sein Vertrag läuft allerdings zum Saisonende aus. Ob der Premier Ligist mit Agüero noch einmal verlängert, ist noch nicht klar und hängt laut Guardiola von dessen Leistungen in den nächsten Wochen und Monaten ab. “Sergio muss jetzt beweisen, so wie jeder andere auch, dass er es verdient, hier weiterzumachen – gut zu spielen, zu treffen und Spiele zu gewinnen. Und danach werden der Klub und ich uns entscheiden”, sagt der Spanier auf einer Pressekonferenz.

Agüero gab nach überstandener Knieverletzung beim 1:0-Sieg gegen Arsenal am Samstag sein Comeback. Mit 254 Treffern ist er Rekordtorschütze von City. “Er war vier Monate draußen und er muss jetzt anfangen, regelmässig zu trainieren und Tore zu schiessen. Wenn wir Agüero auf dem Platz haben, sind wir besser und sicherer. Wir haben ihn in den wichtigen Momenten der vergangenen Saison vermisst”, führt Guardiola aus.

Die Erwartungen des City-Coaches sind weiterhin gross: “Wenn er auf seinem Level spielt, dann haben wir keine Zweifel daran, dass er ein Fussballer ist, der solange bleibt, bis er entscheidet zu gehen, weil er einzigartig ist. Er ist wichtig für uns und unsere Fans.”

Angeblich soll sich City im Januar um Agüeros Landsmann und Kumpel Lionel Messi bemühen. Vielleicht stürmen schon bald zwei Gauchos für die Citizens.

psc 19 Oktober, 2020 11:35