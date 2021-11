ManCity: Pep Guardiola hat Plan für neuen Stürmer

Nachdem Gabriel Jesus seit dem Abgang von Sergio Agüero im Sommer quasi der einzige nominelle Mittelstürmer im Kader von Manchester City ist, soll bald nachgelegt werden.

Trainer Pep Guardiola ist laut “Daily Express” nun doch zur Überzeugung gekommen, dass er im Angriff eine grössere Breite braucht. Zwar verfügt er über sehr viele Spieler, die auf dem Flügel zum Einsatz kommen können und auch viel Offensivkraft besitzen, ein weiterer klassischer “Neuner” soll nun aber doch her. Welche Kandidaten genau im Visier sind, ist noch unklar. Es könnte aber bereits im Winter soweit sein. Die Skyblues wollen in dieser Saison sowohl in der Premier League wie auch in der Champions League reüssieren.

psc 29 November, 2021 09:11