ManCity macht Rennen um Bayern-Transferziel Julian Alvarez

Der argentinische Angreifer Julian Alvarez hat das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt. Unter anderem soll ihn der FC Bayern auf dem Schirm haben. Das Rennen scheint mit Manchester City nun allerdings ein anderer Klub zu machen.

Laut einem Bericht von “90min.com” wird der 21-jährige Mittelstürmer bei den Skyblues unterschreiben. Der Transfer könnte sogar schon in Kürze bekanntgegeben werden. ManCity nutzt eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Alvarez bei River Plate und zahlt 24 Mio. Euro Ablöse. Die übrigen Vereine, die sich um den 21-jährigen Angreifer bemüht hatten, gehen leer aus.

Während sich City die Rechte an Alvarez bereits jetzt sichert, soll dieser aber mindestens noch bis Sommer oder eventuell sogar bis Oktober in seiner argentinischen Heimat bleiben. River Plate hofft, das Eigengewächs noch in der diesjährigen Copa Libertadores einsetzen zu können.

psc 24 Januar, 2022 15:25