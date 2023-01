ManCity schnappt sich Gaucho-Talent Maximo Perrone

Der 20-Jährige stösst nach der südamerikanischen U20-Meisterschaft zu den Skyblues, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Perrone wurde bei Velez Sarsfield ausgebildet und zählt dort seit einem Jahr zum Profikader. Er kommt vorwiegend im defensiven Mittelfeld zum Zug.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.

Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity

— Manchester City (@ManCity) January 23, 2023