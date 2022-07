Für fast 50 Millionen: ManCity schnappt sich Kalvin Phillips

Manchester City bestätigt den Transfer des englischen Nationalspielers Kalvin Phillips.

Der 26-jährige Mittelfeldprofi wechselt für 42 Mio. Pfund (plus Boni) von Leeds United zu den Skyblues und tritt dort die Nachfolge des langjährigen Kapitäns Fernandinho an, der den Verein in diesem Sommer verlassen hat. Phillips soll das defensive Mittelfeld beim englischen Meister stabilisieren. Er erhält einen langfristigen Vertrag bis 2028.

“City hat wieder einmal bewiesen, dass sie das beste Team des Landes sind, mit einem fantastischen Kader und einem Trainer, der zu Recht als der beste der Welt gilt. Unter Pep spielen zu können und von ihm und seinem Trainerstab zu lernen sowie Teil einer so fantastischen Mannschaft zu sein, ist eine Aussicht, auf die ich mich unglaublich freue”, sagt Phillips zu seinem Wechsel.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩 Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL — Manchester City (@ManCity) July 4, 2022

psc 4 Juli, 2022 11:10