ManCity verkündet Abgang von Sergio Agüero

Die Würfel sind gefallen: Sergio Agüero verlässt Manchester City im Sommer nach zehn Jahren im Verein.

Wie der Premier Ligist mitteilt, trennen sich die Wege im Sommer. Die “Klublegende” hat in 384 Spielen für die Skyblues 257 Tore erzielt. Damit ist er der erfolgreichste Torschütze der Klubhistorie. Agüero war an vier englischen Meistertiteln und einem Pokalsieg beteiligt. Wegen Verletzungen und einer Corona-Erkrankung kommt er in dieser Saison allerdings nicht mehr wie gewünscht in Fahrt und hat erst 14 Pflichtspiele (3 Tore) bestritten.

Wohin der Weg des 32-jährigen Torjägers führt, ist noch nicht bekannt. Angeblich buhlt der FC Barcelona um den 97-fachen argentinischen Nationalspieler.

In Manchester wird zu Ehren Agüeros beim Etihad Stadium nach dem Abschied eine Statue aufgestellt. “Sergios Beitrag für Manchester City in den vergangenen zehn Jahren kann nicht hoch genug eingeschätzt werden”, würdigt City-Geschäftsführer Khaldoon al-Mubarak den Angreifer.

psc 29 März, 2021 21:22