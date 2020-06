Dorthin wurde der 19-Jährige eingeliefert, nachdem er beim 3:0-Sieg gegen Arsenal zunächst benommen auf dem Platz lag und abtransportiert werden musste. Eric Garcia werde in den nächsten Tagen beobachtet, heisst es in einer Mitteilung des Klubs.

Wann er wieder ins Training einsteigen kann, ist noch offen.

Eric Garcia has been released from hospital after suffering an injury during last night’s Premier League win over Arsenal.

Eric will be monitored in the coming days, ahead of a return to training and competitive action.

Everyone at City wishes Eric a speedy recovery 💙 pic.twitter.com/r9dNRBSm6B

— Manchester City (@ManCity) June 18, 2020