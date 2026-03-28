SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag läuft aus

ManCity-Zukunft: Eindeutige Aussage von Bernardo Silva

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 15:36
ManCity-Zukunft: Eindeutige Aussage von Bernardo Silva

Bei ManCity läuft es tatsächlich darauf hinaus, dass Bernardo Silva ab der kommenden Saison nicht mehr für die Citizens spielen wird. Darauf deuten nun Aussagen hin.

Bernardo Silva (31) hat durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er Manchester City im Sommer verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern wird. Er scherze immer und sage, wenn ManCity weiter südlich in Europa läge, er für immer dort bleiben würde, sagt Silva im vereinseigenen Podcast.

Und weiter: «Ich sage nicht, dass es mir hier nicht gefällt, aber kulturell entspricht Manchester nicht dem Ideal, das ich mir für mein Leben vorstelle. Und manchmal fühle ich mich nicht glücklich. Bevor ich meine Frau kennenlernte, war ich immer allein, es ging mir nicht gut, und ich habe oft darüber nachgedacht, zu gehen. Das lag sicherlich nicht daran, dass ich die Mannschaft nicht mochte. Aber ich bin nie gegangen – und ich bin glücklich.»

Man braucht kein Hellseher zu sein, um richtig zu deuten, dass Silvas gewählte Worte sehr nach Abschied klingen. Über seine entschiedene ManCity-Zukunft gab es in der Vergangenheit bereits Gerüchte, nun scheint sein Entschluss gefasst.

Silva würde ManCity dann nach neun gemeinsamen Jahren verlassen. In der laufenden Saison kommt er auf 42 Pflichtspiele (3037 Minuten) mit drei Toren und fünf Vorlagen, ist also noch immer extrem wichtig für sein Team. Galatasaray, Juventus Turin und der FC Barcelona gelten bisher als potenzielle Abnehmer.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Mehr entdecken
Vertrag läuft aus

ManCity-Zukunft: Eindeutige Aussage von Bernardo Silva

28.03.2026 - 15:36
Was macht der Topspieler?

ManCity-Zukunft von Phil Foden wohl entschieden

28.03.2026 - 11:20
Wird es Hürzeler?

Ein Schweizer Trainer könnte Pep Guardiola bei ManCity beerben

27.03.2026 - 15:13
Keine Gespräche

ManCity reagiert auf Real-Annäherung an Erling Haaland

23.03.2026 - 12:30
Momentan vereinslos

Nach ManCity: Enzo Maresca erhält Lockrufe aus Italien

21.03.2026 - 17:10
Verlässt die Spurs

Manchester City beschäftigt sich intensiv mit Pedro Porro

15.03.2026 - 15:33
Überzeugende Saison

Manchester-Klubs im Rennen um Mittelfeldspieler Mateus Fernandes

15.03.2026 - 14:28
Auch Leipzig dran

Newcastle will Hall halten – Topklubs beobachten Linksverteidiger

15.03.2026 - 08:57
Madrid bleibt Option

Erling Haaland schliesst Barca-Wechsel offenbar aus

15.03.2026 - 08:33
PSG-Gespräche stocken

Berater von Ousmane Dembélé trifft sich mit Spitzenklub

14.03.2026 - 12:24