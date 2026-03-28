ManCity-Zukunft: Eindeutige Aussage von Bernardo Silva

Bei ManCity läuft es tatsächlich darauf hinaus, dass Bernardo Silva ab der kommenden Saison nicht mehr für die Citizens spielen wird. Darauf deuten nun Aussagen hin.

Bernardo Silva (31) hat durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er Manchester City im Sommer verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern wird. Er scherze immer und sage, wenn ManCity weiter südlich in Europa läge, er für immer dort bleiben würde, sagt Silva im vereinseigenen Podcast.

Und weiter: «Ich sage nicht, dass es mir hier nicht gefällt, aber kulturell entspricht Manchester nicht dem Ideal, das ich mir für mein Leben vorstelle. Und manchmal fühle ich mich nicht glücklich. Bevor ich meine Frau kennenlernte, war ich immer allein, es ging mir nicht gut, und ich habe oft darüber nachgedacht, zu gehen. Das lag sicherlich nicht daran, dass ich die Mannschaft nicht mochte. Aber ich bin nie gegangen – und ich bin glücklich.»

Man braucht kein Hellseher zu sein, um richtig zu deuten, dass Silvas gewählte Worte sehr nach Abschied klingen. Über seine entschiedene ManCity-Zukunft gab es in der Vergangenheit bereits Gerüchte, nun scheint sein Entschluss gefasst.

Silva würde ManCity dann nach neun gemeinsamen Jahren verlassen. In der laufenden Saison kommt er auf 42 Pflichtspiele (3037 Minuten) mit drei Toren und fünf Vorlagen, ist also noch immer extrem wichtig für sein Team. Galatasaray, Juventus Turin und der FC Barcelona gelten bisher als potenzielle Abnehmer.