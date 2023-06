Mateo Kovacic steht vor der Einigung mit ManCity

Der kroatische Mittelfeldprofi Mateo Kovacic steht vor einem ligainternen Wechsel von Chelsea zu Manchester City.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat sich der 29-jährige Spielmacher mit den Skyblues so gut wie geeinigt. Kovacic will den Weg in Richtung Manchester antreten. Noch müssen sich die Citizens aber bezüglich Ablöse mit Chelsea einigen. Es sieht jedoch stark danach aus, dass dies geschehen wird.

Die Londoner wollen ihren Kader deutlich verkleinern. Kovacic gehört wohl zu jenen Akteuren, die den Klub in diesem Sommer verlassen.

psc 1 Juni, 2023 11:53