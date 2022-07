Bei ManCity-Vorstellung: Haaland mit Seitenhieb auf ManUnited

Wie man sich bei den Fans von Manchester City direkt beliebt macht, weiss Erling Haaland. Der Norweger trat nun erstmals vor die Anhänger seines neuen Klubs und wurde in diesem Zuge gleich gefragt, auf wen er am liebsten treffen würde.

Haalands freche Antwort: “Ich sage die Worte nicht gerne, aber: Manchester United.” Bei den ManCity-Fans kam dies gut an und wurde mit Beifall honoriert. Interessant: Vor seinem Wechsel 2020 zu Borussia Dortmund soll Haaland auch intensiv mit Manchester United verhandelt haben, sich letztlich aber gegen den Transfer entschieden haben.

Q: Which team are you most looking forward to playing? 🤔@ErlingHaaland "I don't like to say the words but…" 💬 pic.twitter.com/4gYWecYYxE

— Manchester City (@ManCity) July 10, 2022