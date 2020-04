Dolors Sala Carrio lebte in der Nähe von Barcelona. Die Citizens müssen jetzt mitteilen, dass die Mutter von Pep Guardiola den Kampf gegen das Coronavirus verloren hat und sprechen dem Trainer, der Familie und allen Freunden ihre Anteilnahme aus.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020