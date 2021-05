Nach Zusammenprall: De Bruyne gibt Diagnose bekannt

Das Endspiel in der Königsklasse, das der FC Chelsea mit 1:0 gegen Manchester City für sich entschied, endete für Kevin de Bruyne frühzeitig. Der belgische Mittelfeldmagier musste nach einem Zusammenprall mit Antonio Rüdiger ausgewechselt werden. Unter Tränen verließ der City-Profi den Rasen.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021