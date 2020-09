Neapel-Direktor: So ist der aktuelle Stand bei Milik & Koulibaly

Arkadiusz Milik steht vor einem Wechsel zur AS Rom, doch der Deal sei laut Neapels Sportdirektor noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Kalidou Koulibaly wird den SSC Neapel derweil ebenso nicht verlassen, ehe kein passendes Angebot eintrifft.

Die beiden Profis des SSC Neapel könnten den Verein in diesem Sommer noch verlassen. Um Arkadiusz Milik ist es in den vergangenen Tagen heiss hergangenen. Der Pole soll unmittelbar vor dem Transfer zum Konkurrenten AS Rom sein. “Wir verhandeln mit der Roma, aber die Verhandlungen blieben bislang ohne Erfolg, also werden wir sehen”, machte Sportdirektor Cristiano Giuntoli bei “DAZN” deutlich.

Auch Kalidou Koulibaly wird auf der Verkaufsseite gehandelt. Der Verteidiger zieht angeblich das Interesse von Paris Saint-Germain und Manchester City nach sich. “Wir behalten die Situation im Auge”, so Giuntoli, der von Paris Saint-Germain und Manchester City offenbar noch Angebote unter dem geforderten Preis von 75 Millionen Euro erhalten hat. Bedeutet folglich laut dem Verantwortlichen des Serie-A-Klubs: “Bislang wird noch zu wenig Geld geboten. Wir werden ihn erst ziehen lassen, wenn sich die richtige Gelegenheit auftut. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann wird er bleiben.”

adk 20 September, 2020 16:04