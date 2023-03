Nike, Adidas oder Puma? Erling Haaland hat sich entschieden

Der US-Sporthersteller hat sich somit im Rennen gegen Adidas und Puma durchgesetzt, die ebenfalls um eine Unterschrift des 22-jährigen Norwegers buhlten. Haalands vorheriger Vertrag mit Nike lief im Januar aus. Zuletzt spielte und trainierte er mit Schuhmodellen unterschiedlicher Anbieter. Nun ist seine Zukunft aber langfristig gesichert und Haaland hat Nike den Zuschlag gegeben. Berichten zufolge kann er dadurch pro Jahr mehr als 22 Mio. Euro verdienen.

Beim Ausrüster steht mit Kylian Mbappé ein weiterer Superstar unter Vertrag, der die Gegenwart und Zukunft des Fussballs prägt.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq

— Nike Football (@nikefootball) March 31, 2023